Saint-Barthélémy Bibliothèque municipale d'Octeville-sur-mer Saint-Barthélemy, Seine-Maritime Spectacle “La fabuleuse histoire des filles et des garçons” Bibliothèque municipale d’Octeville-sur-mer Saint-Barthélémy Catégories d’évènement: Saint-Barthélemy

Seine-Maritime

Spectacle “La fabuleuse histoire des filles et des garçons” Bibliothèque municipale d’Octeville-sur-mer, 21 janvier 2022, Saint-Barthélémy. Spectacle “La fabuleuse histoire des filles et des garçons”

le vendredi 21 janvier 2022 à Bibliothèque municipale d’Octeville-sur-mer

Un spectacle de marionnettes qui s’inspire de la littérature jeunesse pour interroger sur la complexité des genres masculin/féminin mais aussi ses complémentarités, ses richesses. Tout au long du colloque, nos deux chercheurs hurluberlus s’emparent des textes de Thierry Lenain (Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi?), d’Alice Brière Haquet (La princesse qui n’aimait pas les princes) pour trouver des réponses à toutes ces questions… Une création de la compagnie Filemuse.

nombre de places limité. Inscription obligatoire

Dans un décor de marionnettes, deux scientifiques hurluberlus, un homme et une femme vous racontent tout sur la complémentarité et les différences du genre… Bibliothèque municipale d’Octeville-sur-mer 7 route de Montivilliers 76930 Octeville-sur-mer Saint-Barthélémy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T17:45:00;2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Barthélemy, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque municipale d'Octeville-sur-mer Adresse 7 route de Montivilliers 76930 Octeville-sur-mer Ville Saint-Barthélémy lieuville Bibliothèque municipale d'Octeville-sur-mer Saint-Barthélémy