SPECTACLE ‘LA FABRIQUE DE JOUETS DU PÈRE NOËL’ Folkling, 11 décembre 2021, Folkling. SPECTACLE ‘LA FABRIQUE DE JOUETS DU PÈRE NOËL’ 2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 Salle des fêtes Rue 6 Décembre 1945

Folkling Moselle Folkling Venez découvrir ce spectacle magique de Noël à la salle des fêtes de Folkling. En effet le spectacle “La Fabrique de jouets du Père Noël” ravira petits et grands. Réservation sur : apefolkling@gmail.com avant le 25 Octobre 2021.

Port du masque et pass sanitaire demandé pour accéder à l’évènement. apefolkling@gmail.com +33 3 87 85 08 44 APE Folkling dernière mise à jour : 2021-10-19 par FORBACH TOURISME

