SPECTACLE: LA DOUCE VIE DE BERNARD MJC SAVOURET Épinal, samedi 13 avril 2024.

Samedi

Raymond Devos, aurait eu 100 ans en 2022, et il en avait fait sa devise la vie est absurde. Célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision, il savait nous perdre dans des labyrinthes de phrases. Mais, en quelques phrases, il était capable de faire mouche.

Admirateur de ce personnage ubuesque, je n’ai cessé de présenter à travers mon spectacle La douce vie de Bernard, à la sauce Raymond Devos les aléas de mon quotidien Vosgien, mêlés à un univers à la fois poétique, et plein de dérision.

Ce spectacle retrace ma vie, semée d’embuches et d’exaltations, où un mélange d’histoires intemporelles et toujours d’actualité se rejoignent, pour le meilleur et pour le pire.

Un brin de mélancolie, une plongée dans le monde de l’absurde, où les mots ne cessent de jouer entre eux, formant des sketchs et des situations comiques et loufoques.

Avec Pierre Moretti, qui s’occupe de la régie, et de l’ambiance lumineuse et musicale du spectacle, pour profiter d’une ambiance magique, tout au long d’un beau voyage d’1h15 !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

MJC SAVOURET 30 rue des soupirs

Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’événement SPECTACLE: LA DOUCE VIE DE BERNARD Épinal a été mis à jour le 2024-03-20 par OT EPINAL ET SA REGION