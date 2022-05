Spectacle “La déesse des bancs” Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Spectacle "La déesse des bancs" Jardin public Allée de Freinsheim Marcigny

2022-07-02 20:00:00 – 2022-07-02 22:00:00

2022-07-02 20:00:00 – 2022-07-02 22:00:00 Jardin public Allée de Freinsheim

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny EUR Cette animation spectacle met en valeur de façon théâtrale les œuvres des Bancs Poèmes exposées dans le parc municipale de Marcigny. Venez déambuler, écouter, rire, chanter et vous émerveillez à la poésie des Farfadets !

Cette animation spectacle met en valeur de façon théâtrale les œuvres des Bancs Poèmes exposées dans le parc municipale de Marcigny. Venez déambuler, écouter, rire, chanter et vous émerveillez à la poésie des Farfadets !

Venez flâner et découvrir les déesses des bancs d'un bel été ! En cas de mauvais temps, repli à la salle Paul Jeunet (rue des Dames). art.marcigny@hotmail.fr

Venez flâner et découvrir les déesses des bancs d’un bel été ! En cas de mauvais temps, repli à la salle Paul Jeunet (rue des Dames). Jardin public Allée de Freinsheim Marcigny

