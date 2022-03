SPECTACLE LÀ D’DANS YA Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

SPECTACLE LÀ D'DANS YA La Souris Verte 17 RUE DES ÉTATS-UNIS Épinal

2022-03-08 19:30:00 – 20:30:00

Épinal Vosges Épinal 7 EUR LÀ D’DANS YA, SPECTACLE MUSICAL DE LA CIE DES 3 RÊVEURS

Spectacle familial à partir de 6 ans À bien y regarder, la valise est un accessoire aux multiples facettes, aux multiples visages… Qui ? Quoi ? Que transportons-nous dans notre for intérieur ? Entre poésies rythmées et musiques colorées, les Trois Rêveurs partent à la découverte du fond de nos bagages. Laurent, Julien et Nicolas se sont rencontrés au sein de la légendaire troupe du Cirque Plume, pour laquelle ils ont créé un numéro… de valises musicales. De fil en micro, de trombone en chansons, le numéro a échappé à la piste pour devenir, peu à peu, un spectacle à part entière.

Gardant de l’esprit du cirque la rigueur et la poésie, notre trio a tricoté un hymne en forme d’échappée belle au vagabondage et au paquetage qui est toujours un morceau de soi. Pour les voyageurs d’un jour et les voyageurs éternels ! +33 3 29 65 59 92 https://lasourisverte-epinal.fr/agenda/la-ddans-ya/ La Souris Verte

La Souris Verte 17 RUE DES ÉTATS-UNIS Épinal

