Spectacle La danse de Beltane à la Libairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, dimanche 28 avril 2024.

Jo Van Bouwel et Biagio Accardi seront à l’Autre Rive pour un spectacle à ne pas manquer.

Un événement musical né de la complicité entre le poète et musicien italien Biagio Accardi et Jo Van Bouwel, chanteuse et multi-instrumentiste qui a posé ses valises dans le Finistère, au cœur des Monts d’Arrée.

Les deux artistes adorent mélanger leur répertoire entre chansons originales et leurs traditions respectives, créant une atmosphère colorée tantôt éthérée et rêveuse, tantôt émouvante et hypnotique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 19:30:00

fin : 2024-04-28

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

