Spectacle « La Dame » – Festival de Caves Mouthier-Haute-Pierre, 20 juin 2021-20 juin 2021, Mouthier-Haute-Pierre.

Spectacle « La Dame » – Festival de Caves 2021-06-20 – 2021-06-20

Mouthier-Haute-Pierre 25920

12 EUR Tous les dimanches, elle déjeune chez ses parents avec ses sœurs. Et c’est toujours elle qui tombe sur la coquille d’œuf dans le gâteau au chocolat, sur un caillou dans les lentilles ou une limace dans la salade. Chacun trouve, dans ces petits faits quotidiens et très largement acceptés, l’occasion d’apprendre et de vérifier un principe mystérieux.

Hasard ? Acte manqué de celui ou celle qui cuisine ? Malchance ? Ensorcellement ? On en rigole toujours un peu. Puis à l’heure du thé, sa grand-mère Rose lui tire les cartes : La Dame de pique, alors qu’elle espérait secrètement, avec l’arrivée du printemps, tomber sur la Dame de cœur. Vers 20h, elle rentre à la maison ; comme souvent, elle se demande si, un jour, elle sera capable de supporter les dimanches soirs. Soudain, ce dimanche là, une panne d’électricité. Dans l’obscurité, elle distingue une silhouette… Celle d’une jeune fille… à moins que ce soit celle d’une vieille dame…

Une conversation qui se déploie ; une danse aussi, peut-être. Ouvrir le bal, s’interroger sur les ressorts profonds qui poussent depuis toujours les humains à invoquer des puissances invisibles, à réaliser des rituels étranges et formuler des paroles magiques, pour tenter de maîtriser le cours du destin, conjurer le malheur, apprivoiser la peur. Mais quel est cet invisible, présent à notre existence, impossible à cerner ?

Un lieu de rendez-vous sera donné au moment de la réservation. Nombre de spectateurs limité à 19.

contact@festivaldecaves.fr https://www.festivaldecaves.fr/reservation/

