Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou 13 13 EUR Maboul Distorsion est une compagnie nantaise. La cuisine est une de leurs créations mise en scène par Jean Lucas.

Un spectacle tout public qui lie le théâtre burlesque et la manipulation d’objets.

L’un est patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine anodine va faire monter la sauce… Réservation sur place.

Billetterie en ligne sur Hello Asso (Association Marguerite et Hippolyte)

Durée 1h – Tout public Représentation le 7 mai à 20h30 salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux.

