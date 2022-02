Spectacle « La cuisine des auteurs » Plouguerneau, 3 juin 2022, Plouguerneau.

Spectacle « La cuisine des auteurs » Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

2022-06-03 19:00:00 – 2022-06-03 Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier

Plouguerneau Finistère Plouguerneau

La Cuisine des Auteurs est une invitation gourmande à découvrir les liens entre de grands auteurs de la littérature française et la gastronomie. Seul en scène, le comédien incarne Ripaille, un personnage rabelaisien qui distille avec

gourmandise et humour des textes d’auteurs. Naviguant entre interprétation et improvisation, il instaure un véritable échange avec les spectateurs.

Le lieu du spectacle vous sera communiqué ultérieurement.

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/

Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

