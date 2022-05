Spectacle: La cuisine des auteurs La Loubière La Loubière Catégories d’évènement: Aveyron

La Loubière

Spectacle: La cuisine des auteurs La Loubière, 17 juin 2022, La Loubière.

2022-06-17 – 2022-06-17

Lieu à confirmer La Loubière Aveyron La Loubière EUR Récits littéraires et anecdotes culinaires par “Coeur et Panache” proposés par la communauté de communes dans le cadre de son programme culturel Lieu à confirmer La Loubière

