Spectacle: La cuisine des auteurs Espalion, 18 juin 2022, Espalion.

2022-06-18 – 2022-06-18

EUR La Cuisine des Auteurs est un spectacle théâtral et gourmand en caravane-théâtre conçu par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française, une invitation à découvrir les liens entre de grands auteurs de la littérature française et notre patrimoine gastronomique.

Seul en scène, Ripaille, un personnage rabelaisien, distille avec gourmandise et humour des textes d’auteurs parmi lesquels Dumas, Colette, Baudelaire, Hugo, Balzac, Maupassant, Proust, Brillat-Savarin… Naviguant entre interprétation et improvisation, il instaure un véritable échange avec les spectateurs tout en cuisinant une mise en bouche pour le public avec les produits locaux fraîchement trouvés sur les marchés.

Vivre l’expérience de La Cuisine des Auteurs, c’est comme déguster la sublime tomate aux douze saveurs du Chef Alain Passard, nos 5 sens sont en éveil… C’est découvrir en une bouchée des saveurs différentes qui viennent emplir notre palais petit à petit… C’est croquer dans un mille-feuilles de mots qui nous semble familier… et sans trop le savoir on goûte un peu de Grimod de la Reynière quand subitement on ressent en fond de bouche la délicate prose de Baudelaire qui vient se fondre dans un petit vers d’Hugo…

Une ode à la gastronomie conçue par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française

D’après les oeuvres de grands noms de la littérature française – Distribution en cours

Lumière : Philippe Lagrue et Boris Molinié – Son : Jean-Luc Ristord

Musique originale : Julia Pouly – Création graphique : Nathalie Feldman Pouly

Régie générale : Mathilde Lemoine en alternance avec Boris Molinié

Conception et construction de la caravane : Atelier 20 point 12

Administration : SIGMA Production – Chargé de production : Frédéric Gasnier

Production : compagnie avec Coeur & Panache avec le soutien des villes de Casseneuil, Saint Apollinaire, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et l’Office de la Culture de Domme et des nombreux mécènes qui ont rendu l’aventure possible en partenariat avec la Maison Le Marquier et Modul’Air

Autour du spectacle:

Après la représentation, le goût des belles lettres se mêle à celui des mets dans une rencontre conviviale entre les spectateurs, les producteurs invités et le comédien.

Récits littéraires et anecdotes culinaires par “Coeur et Panache” proposés par la communauté de communes dans le cadre de son programme culturel

