Spectacle : La cour des contes Albon Albon Catégories d’évènement: 26140

Albon

Spectacle : La cour des contes Albon, 1 mai 2022, Albon. Spectacle : La cour des contes Albon

2022-05-01 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-01

Albon 26140 Albon EUR La Boressoise en collaboration avec la Danse de Saint Vallier, la médiathèque de Saint Vallier et la cour des contes vous présentent son nouveau spectacle. Venez nombreux ! Placement libre, buffet et buvette. laboressoise@free.fr +33 4 75 31 80 57 Albon

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 26140, Albon Autres Lieu Albon Adresse Ville Albon lieuville Albon Departement 26140

Albon Albon 26140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albon/

Spectacle : La cour des contes Albon 2022-05-01 was last modified: by Spectacle : La cour des contes Albon Albon 1 mai 2022 26140 Albon

Albon 26140