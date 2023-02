Spectacle : La Cosmologie du Cochonnet Salle du Boulodrome Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’Évènement: Finistère

Adèle Fernique, met en jeu cinq années d'enquête sur les liens entre pétanque et astronomie.

Boules d’acier contre astéroïdes caillouteux… Sur ce terrain de pétanque au Relecq-Kerhuon, Adèle Fernique met en jeu cinq années d’enquête sur les liens entre pétanque et astronomie. Elle a pour support des boules, le petit, un aimant, vingt-deux bastaings, trois calicots et un sol caillouteux. Elle évoque les étoiles filantes, les tournois pour les morts, les cratères d’impacts, la vie d’un club, l’origine du système solaire et la gentrification. La pièce se conclut par quelques parties entre le club Kerhorre Pétanque et les spectateurs, agrémentées de grillades… Le jour tombe doucement, les yeux s’habituent à l’obscurité pour observer le ciel et comprendre ce qui s’y joue. Auteure et metteuse en scène : Nil Dinç Jeu : Adèle Fernique Tout public, dès 8 ans

Durée : 1h

Accès libre et gratuit

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda Salle du Boulodrome 2 Rue Branly Le Relecq-Kerhuon

