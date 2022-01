SPECTACLE “LA CONVIVIALITÉ” – VILLAGES EN SCÈNE Chalonnes-sur-Loire, 4 février 2022, Chalonnes-sur-Loire.

SPECTACLE “LA CONVIVIALITÉ” – VILLAGES EN SCÈNE Halle des Mariniers Espace ciné Chalonnes-sur-Loire

2022-02-04 – 2022-02-04 Halle des Mariniers Espace ciné

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » mais bien faire preuve d’esprit critique, se demander si tout se vaut dans notre orthographe. Pas deux belges, mais bien deux curieux qui veulent transmettre le travail des linguistes de toute la francophonie. Pas même la « langue française » mais seulement son orthographe. Car l’orthographe, ce n’est pas la langue, c’est juste le code graphique qui permet de la retranscrire.

Finalement tout n’est pas faux dans cette phrase, il s’agit bien d’un spectacle. Et drôle en plus ! L’orthographe est une passion. Hobby pour les uns, chemin de croix pour les autres, elle est intime et liée à l’enfance. Elle est publique en véhiculant une image sociale. Elle détermine un rapport collectif à la culture et à la tradition.

L’intention d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, professeurs de français par le passé, est de permettre au public de s’autoriser un discours critique sur l’orthographe et de s’interroger sur ses enjeux démocratiques, car l’orthographe est un outil mais parfois aussi un marteau.

Venez découvrir « Le spectacle des deux belges qui veulent simplifier la langue française » !

+33 2 41 54 06 44 http://www.villages-en-scene.fr/fr/la-saison/la-convivialite

Halle des Mariniers Espace ciné Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-21 par