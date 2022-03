Spectacle ” la conférence” Fronsac, 11 mars 2022, Fronsac.

Spectacle ” la conférence” Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-03-11 – 2022-03-11 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 16 20 On apprend beaucoup… mais on rit, surtout !

Grâce aux nouvelles technologies, vous allez pouvoir suivre la formidable épopée de l’histoire du théâtre sous les manettes de deux conférencières et doctorantes en sciences du spectacle.

Seulement, la technologie a vite ses limites et la conférence va se révéler très… improvisée ! Les comédiennes imposent leur sève artistique et comique dans un subtil alliage de connaissances historiques et de jeu burlesque.

+33 5 57 74 70 69

La conférence

