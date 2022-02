Spectacle: La comparution (la hoggra) Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle: La comparution (la hoggra) Valence, 7 avril 2022, Valence. Spectacle: La comparution (la hoggra) Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

2022-04-07 20:00:00 – 2022-04-07 21:45:00 Place Charles Huguenel La Comédie de Valence

Valence Drôme Le deuil, la colère et la lutte pour la vérité et la justice: avec La comparution (la hoggra) Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher abordent le problème des violences policières par la fresque familiale. billetterie@comediedevalence.com +33 4 75 78 41 70 https://www.comediedevalence.com/saison_21-22/la-comparution Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Ville Valence lieuville Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Spectacle: La comparution (la hoggra) Valence 2022-04-07 was last modified: by Spectacle: La comparution (la hoggra) Valence Valence 7 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme