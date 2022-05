Spectacle “La classe verte” Musée de la lunette, 14 mai 2022 19:00, Morez.

Nuit des musées Spectacle “La classe verte” Musée de la lunette Samedi 14 mai, 19h00

Spectacle musical et décalé joué par la compagnie bisontine Robert et Moi, qui abordera avec humour la protection de l’environnement.

Pourquoi Morez est-elle devenue la capitale française de la lunetterie ? Comment fonctionne l’œil humain ? Le musée de la lunette offre des réponses à vos questions et vous permet de découvrir l’une des plus belles collections de lunettes au monde.

http://www.musee-lunette.fr

Saturday 14 May, 19:00

Why Did Morez become the French capital of spectacle trade? How works the human eye? The museum of the glasses offers answers to your questions and allows you to discover one of the most beautiful collections of glasses to world. motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

Sábado 14 mayo, 19:00

Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura 39400 Morez Bourgogne-Franche-Comté