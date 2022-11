SPECTACLE – LA CHÈVRE DE M. SEGUIN Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

SPECTACLE – LA CHÈVRE DE M. SEGUIN Metz, 30 novembre 2022, Metz. SPECTACLE – LA CHÈVRE DE M. SEGUIN

18 rue Mozart SALLE BRAUN Metz Moselle SALLE BRAUN 18 rue Mozart

2022-11-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-30

SALLE BRAUN 18 rue Mozart

Metz

Moselle Cie Aline et art – Marie Simon & Camille Muzard (PARIS) Classique de la littérature enfantine, cette chèvre de Monsieur Seguin tirée du célèbre texte d’Alphonse Daudet est un petit bijou qui laisse la part belle à l’imaginaire et fourmille d’inventivité. Théâtre d’objet, marionnettes, ombres chinoises et chansons font de ce spectacle une pépite pleine de fraîcheur et d’humour. Une douce et belle manière de redécouvrir cette histoire avec les enfants.

Quant aux comédiennes, elles se partagent la partition, tantôt narratrices, tantôt personnages et se passent le relais du mot pour raconter l’histoire à deux voix. directionsallebraun@gmail.com +33 6 68 09 27 56 SALLE BRAUN

