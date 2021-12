Fenouillet Salle des fêtes Fenouillet, Haute-Garonne Spectacle : “La chaise bleue” – Mercredi 15 décembre Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Spectacle : "La chaise bleue" – Mercredi 15 décembre

Salle des fêtes, le mercredi 15 décembre à 15:30

Nous voilà à la rencontre de deux personnages : Gluck, meneuse romantique et Auriacombe, suiveur volontaire, cascadeur et enthousiaste. Au milieu de nulle part : une chaise bleue… Une chaise bleue toute bête. Au lieu d’y poser leurs derrières, les deux complices vont transformer cet objet usuel en tout un tas de choses merveilleuses et étonnantes. **_À partir de 3 ans_** **_Durée : 45 min_** Par la cie Marche ou Rêve Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2021-12-15T15:30:00 2021-12-15T16:30:00

