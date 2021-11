Spectacle “La caravelle et l’oiseau blanc” – Samedi 13 novembre La Grainerie, 13 novembre 2021, Balma.

Conviés au Bijou, un homme mystérieux vous accueille. Arkhmann Ürdji, personnage inquiétant et rassurant à la fois, sorte de mage des temps modernes, vous livre un récit de vie mêlant des anecdotes de voyages et des réflexions sur le réel et vous invite à des expériences surnaturelles stupéfiantes. C’est comme un train fantôme. C’est comme « une histoire qui fait peur » le soir au coin du feu. C’est comme une séance de spiritisme quand on est ado en recherche de sensations fortes. C’est notre envie de merveilleux, de féerie. C’est notre envie d’ailleurs, d’autrement, de différemment. C’est comme passer une soirée avec Harry Potter. Mais c’est aussi croire, douter, se questionner, ne pas être d’accord, se révolter et croire à nouveau. « La caravelle et l’oiseau blanc » est un récit théâtral utilisant les techniques de l’illusionnisme et du mentalisme pour venir interroger les croyances, nos croyances, qu’elles soient de l’ordre de la superstition, sociales ou même scientifiques. [_**En partenariat avec le Bijou**_](https://www.le-bijou.net/) **DISTRIBUTION** De et avec : Benjamin Dubayle Mise en scène – regard extérieur : Marine Jardin, Mathieu Pasero Conseillère artistique et chorégraphique : Marlène Rostaing Concepteur décor et accessoires magiques : Emmanuel Gavoille. Créateur effets sonores: Jean-Bernard Magnier Administration et production : Cie Enfants Phares **Gratuit sur réservation** **Le Bijou** **Toulouse** **Tout public** [**carbone-invisible.com**](https://www.carbone-invisible.com/)

Sur réservation

Par la Compagnie Carbone Invisible

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T22:00:00