Spectacle – La Caravan’Slam Ploufragan, 15 mai 2022, Ploufragan.

Spectacle – La Caravan’Slam Place de l’église Centre culturel Victor Hugo Ploufragan

2022-05-15 – 2022-05-15 Place de l’église Centre culturel Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

Au rythme d’un atelier et d’une scène par mois, entre octobre et mai, La Caravan’Slam pose ses valises dans huit lieux du département, pour nous proposer un moment convivial et collectif autour de l’oralité poétique. Car une scène slam, c’est d’abord cela : un espace où chacun est à la fois acteur et spectateur, un lieu de rencontre et d’écoute, pour le plaisir des mots et la joie d’une parole partagée. La Caravan’Slam est un voyage à dos de mots, conçu et animé par Damien Noury, accompagné à chacune de ses haltes par une slameuse ou un slameur différent, invité.e pour l’occasion.

A partir de 8 ans.

+33 2 96 78 89 24

