SPECTACLE « LA CANTATRICE CHAUVE » Valras-Plage, vendredi 22 mars 2024.

SPECTACLE « LA CANTATRICE CHAUVE » Valras-Plage Hérault

La ville de Valras-Plage organise son deuxième festival de théâtre amateur. La cantatrice chauve par la Compagnie du Sud (Occitanie), une pièce de Eugène Ionesco.

La ville de Valras-Plage organise son deuxième festival de théâtre amateur. La cantatrice chauve par la Compagnie du Sud (Occitanie), une pièce de Eugène Ionesco.

« Il n’y a pas de cantatrice dans cette pièce, et pas de chauve. Tout est parti du lapsus d’un comédien pendant la première répétition, qui a dit cantatrice chauve au lieu de la réplique initiale. Ionesco a dit Voilà, j’ai trouvé mon titre . Quant à l’idée de la pièce, elle lui est venue en apprenant l’anglais dans un manuel avec des phrases courtes, insensées et décousues, des clichés donnant ensemble un dialogue totalement loufoque. Qu’à cela ne tienne, voici l’occasion pour Ionesco d’écrire une satire du conformisme qui va redéfinir le théâtre contemporain. Le résultat est désopilant et ça n’a pas pris une ride. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Esplanade Émile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

L’événement SPECTACLE « LA CANTATRICE CHAUVE » Valras-Plage a été mis à jour le 2024-02-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE