Spectacle la bulle à Mignavillers, 20 avril 2021-20 avril 2021, Mignavillers.

Spectacle la bulle à Mignavillers 2021-04-20 – 2021-04-27

Mignavillers Haute-Saône Mignavillers

Le Rossignol et l’Empereur de Chine

Spectacle de théâtre d’ombre avec serinettes et flageolets d’oiseaux, d’après le conte de Hans Christian Andersen (à partir de 6 ans)

Cécile Hurbault, mise en scène, manipulation et comédienne

Florence Bolton, basse et pardessus de viole

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque

Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux

Vincent Bouchot, compositeur

Musiques de Vincent Bouchot, Joseph Bodin de Boismortier, Louis de Caix d’Hervelois, François Couperin

Un spectacle tout public autour du malicieux conte d’Andersen, qui mélange ombres chinoises, musique baroque et création contemporaine sur instruments anciens.

La découverte poétique de véritables curiosités parmi les instruments oubliés : le pardessus de viole, appelé encore « violon des femmes », ou encore les flageolets d’oiseaux et les serinettes chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle.

Déroulement :

12 classes sensibilisées et spectatrices

Interventions artistiques > du 1er au 4 mars 2021

REPRESENTATIONS SCOLAIRES / sous la Bulle :

Lundi 26 avril 2021

Mardi 27 avril 2021

REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC / sous la Bulle

Lundi 26 avril 2021

Mardi 27 avril 2021

GRATUIT / Réservation obligatoire (jauge limitée) au 03 84 75 36 37

Port du masque et désinfection des mains obligatoires

Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur

+33 3 84 75 36 37 http://culture70.fr/la-bulle-dans-le-pays-de-villersexel-5

Le Rossignol et l’Empereur de Chine

Spectacle de théâtre d’ombre avec serinettes et flageolets d’oiseaux, d’après le conte de Hans Christian Andersen (à partir de 6 ans)

Cécile Hurbault, mise en scène, manipulation et comédienne

Florence Bolton, basse et pardessus de viole

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque

Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux

Vincent Bouchot, compositeur

Musiques de Vincent Bouchot, Joseph Bodin de Boismortier, Louis de Caix d’Hervelois, François Couperin

Un spectacle tout public autour du malicieux conte d’Andersen, qui mélange ombres chinoises, musique baroque et création contemporaine sur instruments anciens.

La découverte poétique de véritables curiosités parmi les instruments oubliés : le pardessus de viole, appelé encore « violon des femmes », ou encore les flageolets d’oiseaux et les serinettes chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle.

Déroulement :

12 classes sensibilisées et spectatrices

Interventions artistiques > du 1er au 4 mars 2021

REPRESENTATIONS SCOLAIRES / sous la Bulle :

Lundi 26 avril 2021

Mardi 27 avril 2021

REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC / sous la Bulle

Lundi 26 avril 2021

Mardi 27 avril 2021

GRATUIT / Réservation obligatoire (jauge limitée) au 03 84 75 36 37

Port du masque et désinfection des mains obligatoires

Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur