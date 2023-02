Spectacle : La Budig Seltz Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Seltz

Spectacle : La Budig, 15 avril 2023, Seltz

2023-04-15 20:15:00 – 2023-04-15 Seltz

Bas-Rhin Un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés, intitulé : « E bessele, c’est déjà d’ trop ! ».

La « Budig » offre un reflet original de l’actualité nationale et régionale, teinté par des nuances de la vie quotidienne, coloré en dialecte et en français. Un spectacle vivant en sketchs et en chansons uff Franzech et en alsacien !!!

Billets en vente à la médiathèque aux heures d’ouverture ou à la caisse du soir de 19h15 à 20h. Un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés. Réservation à la médiathèque de Seltz. +33 3 88 05 59 39 Seltz

