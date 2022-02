Spectacle : La Budig Seltz, 26 mars 2022, Seltz.

Spectacle : La Budig Seltz

2022-03-26 20:15:00 – 2022-03-26

Seltz Bas-Rhin Seltz

En 25 ans la Budig a vu passer 4 présidents de la république, 9 premiers ministres, 4 président du Conseil Général et Départemental, un bon nombre de députés et bien d’autres élus locaux ! Un petit bilan s’impose mais qu’en sera-t-il demain !

Réservation à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition et respect des gestes barrières.

Réservation à la médiathèque de Seltz.

+33 3 88 05 59 39

Seltz

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg