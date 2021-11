SPECTACLE “LA BRISE DE LA PASTILLE” – COMPAGNIE GALAPIAT CIRQUE Sauteyrargues, 6 novembre 2021, Sauteyrargues.

SPECTACLE “LA BRISE DE LA PASTILLE” – COMPAGNIE GALAPIAT CIRQUE Sauteyrargues

2021-11-06 – 2021-11-06

Sauteyrargues 34270 Sauteyrargues

Spectacle la “Brise de la Pastille” – Compagnie GALAPIAT CIRQUE

Samedi 06 novembre 2021

SAUTEYRARGUES – La Chapelle Notre-Dame d’Aleyrac

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n’roll s’envoie en l’air, prend de la hauteur et recherche désespérément… Effrayé par le brouahaha du monde, il essaie, là haut, de mettre un pied devant l’autre.

Mais comme l’archet du violon sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose.

Durée : 1h30

A partir de 5 ans

Spectacle “la Brise de la Pastille” – Compagnie GALAPIAT CIRQUE

SAUTEYRARGUES – La Chapelle Notre-Dame d’Aleyrac

Samedi 06 novembre 2021

Cirque, musique et existentialisme

Durée : 1h30

A partir de 5 ans

+33 4 34 81 26 09

Spectacle la “Brise de la Pastille” – Compagnie GALAPIAT CIRQUE

Samedi 06 novembre 2021

SAUTEYRARGUES – La Chapelle Notre-Dame d’Aleyrac

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n’roll s’envoie en l’air, prend de la hauteur et recherche désespérément… Effrayé par le brouahaha du monde, il essaie, là haut, de mettre un pied devant l’autre.

Mais comme l’archet du violon sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose.

Durée : 1h30

A partir de 5 ans

GALAPIAT CIRQUE

Sauteyrargues

dernière mise à jour : 2021-10-28 par