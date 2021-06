Spectacle » La Brigade des agents sucrées » Sanguinet, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Sanguinet.

Spectacle » La Brigade des agents sucrées » 2021-07-28 – 2021-07-28

Sanguinet Landes Sanguinet

EUR 0 0 Spectacle de Magie clownesque !

Bienvenue futurs agents de la B.A.S ! Nous serons vos formateurs pour faire de vous des agents secrets hors paires.

De bêtises en bêtises mais en tentant de garder notre plus grand sérieux,

nous embarquerons petits et grands dans notre aventure dégantée et comique,

pleine de magie, de ballons, d’acrobaties et une énorme dose de rires et de bonne humeur !

Vous repartirez tous ! Agents de la B.A.S avec votre équipement d’espion et votre carte d’agent !

Spectacle de Magie clownesque !

Bienvenue futurs agents de la B.A.S ! Nous serons vos formateurs pour faire de vous des agents secrets hors paires.

De bêtises en bêtises mais en tentant de garder notre plus grand sérieux,

nous embarquerons petits et grands dans notre aventure dégantée et comique,

pleine de magie, de ballons, d’acrobaties et une énorme dose de rires et de bonne humeur !

Vous repartirez tous ! Agents de la B.A.S avec votre équipement d’espion et votre carte d’agent !

+33 5 58 78 20 96

Spectacle de Magie clownesque !

Bienvenue futurs agents de la B.A.S ! Nous serons vos formateurs pour faire de vous des agents secrets hors paires.

De bêtises en bêtises mais en tentant de garder notre plus grand sérieux,

nous embarquerons petits et grands dans notre aventure dégantée et comique,

pleine de magie, de ballons, d’acrobaties et une énorme dose de rires et de bonne humeur !

Vous repartirez tous ! Agents de la B.A.S avec votre équipement d’espion et votre carte d’agent !

Dimdou et Tonix

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Grands Lacs