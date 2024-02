Spectacle La bombe humaine Cie Popi Jones Guise, mercredi 28 février 2024.

Spectacle La bombe humaine Cie Popi Jones Guise Aisne

Théâte

Enquête utopicomique

Nous savons que nous fonçons droit dans le mur, pourquoi est-ce qu’on ne fait rien pour empêcher cela ? J’ai proposé à Eline d’aller avec moi à la rencontre des gens qui font le même constat, ou qui pourraient nous en expliquer les raisons (psychologues, climatologues, chercheurs, etc…) et aussi de ceux qui cherchent des solutions, d’autres façons de vivre, d’habiter la terre.

…Quand on s’interroge sur le sujet, est-ce qu’on ne doit pas faire face à ses propres incohérences ? Comment créer un spectacle éco-responsable ? N’est-on pas constamment rattrapé par les aléas de nos vies personnelles ? Pas si simple…

A travers deux parties aussi intimes qu’universelles, Eline et Vincent nous emmènent d’abord dans leur Effondrement avant de nous embarquer dans les Utopies Réalistes pour trouver les moyens de résister face au marasme. L’utopie est à l’horizon …7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:00:00

fin : 2024-02-28 21:30:00

Cité Familistère

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France

L’événement Spectacle La bombe humaine Cie Popi Jones Guise a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Aisne Tourisme Admin