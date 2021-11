Valognes Valognes 50700, Valognes Spectacle “La boîte à joujoux, l’histoire de Babar” Valognes Valognes Catégories d’évènement: 50700

Valognes

Spectacle "La boîte à joujoux, l'histoire de Babar" Cinéma Le Trianon 4 rue du Palais de Justice Valognes

2021-11-04 15:30:00

Valognes 50700 A destination du jeune public à partir de 6 ans

Avec Elodie Huet Comédienne et Jeanne-Marie Golse.

