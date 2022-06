Spectacle : La Boîte

Spectacle : La Boîte, 17 septembre 2022, . Spectacle : La Boîte



2022-09-17 – 2022-09-18 Entre confessionnal et cabine d’essayage, peep-show ou isoloir, la Boîte est installée au milieu du site du Château du Guildo. Chacun.e est invité.e à y pénétrer, s’y asseoir, à son gré. En face de ce public unique, séparé par une paroi trouée d’un moucharabieh, un.e acteur.rice fait confidence de textes poétiques. Seule sa voix y est “visible”. Ce qui se passe devient une troublante mise en scène du partage de la poésie. Les allumettes associées : Production

Anouch Paré : Conception et mise en scène

Claude Nony : Design et architecture

Mika&Co : Atelier fabrication Réservation sur place Entre confessionnal et cabine d’essayage, peep-show ou isoloir, la Boîte est installée au milieu du site du Château du Guildo. Chacun.e est invité.e à y pénétrer, s’y asseoir, à son gré. En face de ce public unique, séparé par une paroi trouée d’un moucharabieh, un.e acteur.rice fait confidence de textes poétiques. Seule sa voix y est “visible”. Ce qui se passe devient une troublante mise en scène du partage de la poésie. Les allumettes associées : Production

Anouch Paré : Conception et mise en scène

Claude Nony : Design et architecture

Mika&Co : Atelier fabrication Réservation sur place dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville