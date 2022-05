Spectacle « La Bestiolerie », par la Cie Théâtre Exobus La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

le samedi 4 juin à La Roseraie de Morailles

Passionnés par la sauvegarde des espèces victimes de la surconsommation et de la pollution, Edmond et Solange vous proposent une visite guidée insolite de leur petit musée Durée : 30mn.

Plein tarif : 5€ – Tarif réduit : 12€ – Réservation conseillée

La cie Exobus vous invite à visiter son Musée vivant de bestioles rares à protéger ! Spectacle tout public proposé par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. La Roseraie de Morailles 1 rue André Eve 45300 Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T17:30:00

