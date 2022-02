Spectacle: La belle au bois dormant Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Spectacle: La belle au bois dormant Montélimar, 4 mars 2022, Montélimar. Spectacle: La belle au bois dormant avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

2022-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-04 22:30:00 22:30:00 avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar Drôme Saint-Petersbourg Festival Ballet & Festival Orchestra présentent Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce LA BELLE AU BOIS DORMANT Le meilleur ballet de conte de fées de tous les temps. info@montelimar-tourisme.com +33 4 75 01 00 20 avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

dernière mise à jour : 2021-12-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Ville Montélimar lieuville avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Spectacle: La belle au bois dormant Montélimar 2022-03-04 was last modified: by Spectacle: La belle au bois dormant Montélimar Montélimar 4 mars 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme