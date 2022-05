Spectacle La Bataille de Castillon Castillon-la-Bataille, 21 juillet 2022, Castillon-la-Bataille.

Spectacle La Bataille de Castillon Association 1453 5 allées de la République Castillon-la-Bataille

2022-07-21 – 2022-07-23 Association 1453 5 allées de la République

Castillon-la-Bataille 33350

5 EUR Le spectacle “La Bataille de Castillon” c’est 1h35 de spectacle intense qui repolonge au coeur du Moyen Âge. Trois siècles après qu’Aliénor ait apporté l’Aquitiane à la couronne anglais, le roi Charles VII décide de reonquérir la province. Pour la prmeière fois sur un champ de bataille, l’atillerie décime les troupes du gnérla anglais John Talbot. La bataille de Castillon marque, ainsi, la fin de la guerre de cent ans.

Un spectacle époustouflant où se mèlent, nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerrre et cavalierie. Des combats et des cascades de haut niveau, le tout accompagné de grands effets pyrotechniques. Grâce à d’importants moyens artistiques et techniques, c’et une page de l’Histoire de France qui se dérule en direct, sous vos yeux.

+33 5 57 40 14 53

