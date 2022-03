SPECTACLE – L ENDORMI Thionville, 3 juin 2022, Thionville.

SPECTACLE – L ENDORMI Théâtre en bois 15 route de Manom Thionville

2022-06-03 14:30:00 – 2022-06-03 Théâtre en bois 15 route de Manom

Thionville Moselle Thionville

10 EUR

L’endormi spectacle avec Sylvain Levey, Marc Nammour et Estelle Savata

Victoire a dix ans, son frère Isaac en a quinze. C’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. Mais depuis quelques jours, Victoire sent bien qu’on lui cache quelque chose. Elle ignore que son frère est entre la vie et la mort : sa dernière baston a mal tourné… Inspiré par un drame bien réel, L’Endormi est un uppercut, entremêlant brillamment récit et rap. Entre l’auteur Sylvain Levey et le conteur-slammeur Marc Nammour, la sauce a pris, et ça se sent. Valentin Durup s’est chargé des musiques, Estelle Savasta de la mise en scène. Tous les quatre signent un bijou de spectacle, qui nous dit que l’on peut réinventer sa vie à tout moment. Enthousiasmant.

+33 3 82 82 14 92

Théâtre en bois – Spectacle L Endormi

Théâtre en bois 15 route de Manom Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME