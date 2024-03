Spectacle : Kroum l’ectoplasme Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, lundi 8 avril 2024.

Spectacle Kroum l'ectoplasme par la Cie Technicolor le lundi 8 avril 2024 à 18h30 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation.

Spectacle Kroum l’ectoplasme par la Cie Technicolor le lundi 8 avril 2024 à 18h30 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation.

Kroum l’Ectoplasme

Kroum l’Ectoplasme est une lutte mordante entre un présent détestable, insatisfaisant, et un autre meilleur qui pourrait exister. Entre rigolades et tendresse, des passeurs de la langue de Levin tentent, l’espace d’un instant, collectivement et humblement, d’illuminer le vide de notre médiocrité.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-kroum-lectoplasme-856010208577

