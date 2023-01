Spectacle Kotondarrak Ciboure, 15 février 2023, Ciboure .

Spectacle Kotondarrak

Chemin des Barthes Espace polyvalent Ciboure Pyrénées-Atlantiques Espace polyvalent Chemin des Barthes

2023-02-15 15:00:00 – 2023-02-15 16:00:00

Espace polyvalent Chemin des Barthes

Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

0 EUR Fuyant les dangers de son village, la famille Cotton s’exile à la ville à la recherche de nouvelles opportunités de travail. Entre les toiles, les fils et les machines d’une usine, une mère et ses deux filles vont vivre de nouvelles aventures et affronter de nombreux dangers. Le spectacle Kotondarrak s’inspire de la révolution industrielle et des grèves des ouvrières du textile du début du XXème siècle pour proposer une mise en scène visuelle mêlant humour, tendresse et émotion. Un spectacle vibrant et esthétique à partager en famille Prix du meilleur spectacle jeune public au Festival FETEN 2021 de Gijón (Asturies)

Fuyant les dangers de son village, la famille Cotton s’exile à la ville à la recherche de nouvelles opportunités de travail. Entre les toiles, les fils et les machines d’une usine, une mère et ses deux filles vont vivre de nouvelles aventures et affronter de nombreux dangers. Le spectacle Kotondarrak s’inspire de la révolution industrielle et des grèves des ouvrières du textile du début du XXème siècle pour proposer une mise en scène visuelle mêlant humour, tendresse et émotion. Un spectacle vibrant et esthétique à partager en famille Prix du meilleur spectacle jeune public au Festival FETEN 2021 de Gijón (Asturies)

Mairie

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

dernière mise à jour : 2023-01-17 par