2023-04-15 15:00:00 – 2023-04-15 15:50:00

4 EUR Le spectacle commence dans le rien et fi nit dans un joyeux feu d’artifi ce cosmogonique, ressemblant de près (ou de loin)

à la création de l’univers.

Telles des déesses bordéliques et impulsives, les comédiennes démiurges se transforment tour à tour en paysages et en personnages. Avec humour et astuce, Kosmos mêle mythologie, astronomie et poésie. Au-delà de raconter une version de la création du monde, le spectacle nous questionne sur ce qui nous relie.

Écriture : Jasmina Douieb et Lara Hubinont, Mise en scène : Jasmina Douieb,

Jeu : Lara Hubinont, Jasmina Douieb ou Elsa Tarlton (en alternance

C’est l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, qui lui-même eut des enfants assez célèbres. Le spectacle commence dans le rien et finit dans un joyeux feu d’artifice cosmogonique.

contact@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80

