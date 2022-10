SPECTACLE : KOMPAKU, LA MAISON DES ÂMES Thaon-les-Vosges, 28 février 2023, Thaon-les-Vosges.

SPECTACLE : KOMPAKU, LA MAISON DES ÂMES

2023-02-28 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-28 22:00:00 22:00:00

Kompaku, la maison des âmes est une création hybride autour de l’art de la marionnette japonaise. Cette alerte poétique raconte le tsunami de mars 2011. Une vague gigantesque déferle sur les côtes japonaises faisant de très nombreuses victimes et des dégâts considérables.

Il est de l’élan de l’artiste d’illustrer les histoires, même les plus cauchemardesques. Cette création est nourrie d’une envie insatiable d’ajouter toute la poésie et l’espoir nécessaire à ce qu’une alerte soit entendue.

En écho à la force et la grande liberté de la nature, ce spectacle s’est créé au fur et à mesure d’improvisations, de représentations mouvantes et libres. Il s’est enrichi des arts, des inspirations et des émotions multiples des artistes qui le jouent. Pour transmettre l’intensité et le vertige de la situation, les arts se mêlent sur scène : marionnettes japonaises, comédie, musique, danse, drapeau, tissu aérien, dans un tourbillon qui ne cesse d’illustrer l’impérative nécessité d’être enfin plus raisonnable.

Une expérience sensorielle dans laquelle résonnent tous les paradoxes et la complexité des relations émues, traversées par un tel déchaînement d’énergies multiples.

Sophie Bey

