le samedi 22 janvier à Médiathèque Aimé Césaire – Sainte-Suzanne

spectacle «K…l’âme en kabar» avec les fonnkers de Patrice Treuthard, les calligraphies de Nadia Akhoun (réalisées en direct et projetées) et le piano de Benoit Bergé. • Exposition des Illustrations originales de l’ouvrage de Patrice Treuthardt,: »Le capitaine des mots suivi de K…l’âme ». Du 18 au 22 janvier.

Pass sanitaire obligatoire

Spectacle «K…l’âme en kabar» avec les fonnkers de Patrice Treuthard, les calligraphies de Nadia Akhoun (réalisées en direct et projetées) et le piano de Benoit Bergé. Médiathèque Aimé Césaire – Sainte-Suzanne 2 rue de la Laïcité 97441 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne

