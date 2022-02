Spectacle : Kitch ou Double Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Spectacle : Kitch ou Double Salle des Fêtes 11 avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

2022-03-04

Parentis-en-Born Landes EUR 8 12 Cette pièce de Théâtre se déroule au cabaret « Le ZIGOTO PALACE », Les Gaufrettes fameux duo de transformistes et gérants du cabaret, répète leur nouvelle revue. L'un des deux montre des signes de faiblesse et convoque un médecin en urgence : aucune autre solution que le repos complet, mais qui le remplacera pour la première ? Le médecin, l'huissier de justice venant vérifier les comptes du cabaret ou, qui sait, le frère du jumeau du malade qui débarque du Pays Basque ? Dénouement : à la fin de cette comédie délirante, vous allez bien assister à cette nouvelle revue, mais elle sera certainement bien plus loufoque et délurée que toutes celles que vous avez pu voir jusqu'alors !

Salle des Fêtes 11 avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

