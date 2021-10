Aillon-le-Jeune salle de l'Europe Aillon-le-Jeune, Savoie Spectacle Kim et Nina – tout un voyage salle de l’Europe Aillon-le-Jeune Catégories d’évènement: Aillon-le-Jeune

La magicienne Babel et vos enfants devront les aider par le dessin, la musique, la danse, ou en voyageant dans les écoles et les pays du monde… Une bouffée d’oxygène qui tombe a pique pour nous évader … 1h d’émerveillement offert? en étant acteur et spectateur. Les enfants participent, doivent secourir les personnages, chanter, danser, se costumer… Par Josiane de Planète Mômes

3 euros par personne

A travers une chasse aux trésors mondiale, Nina devra trouver des solutions pour communiquer avec Kim, jeune ami Thaïlandais. salle de l’Europe aillon le jeune Aillon-le-Jeune Savoie

2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T19:00:00

