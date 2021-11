Spectacle « Kean » par Alain Sachs Saint-Avertin, 2 décembre 2021, Saint-Avertin.

Spectacle « Kean » par Alain Sachs Saint-Avertin

2021-12-02 20:30:00

Saint-Avertin Indre-et-Loire Saint-Avertin

22 EUR 22 Kean, c’est l’histoire d’un acteur qui triomphe au théâtre et que tout Londres, au début du XIXe siècle, court acclamer. C’est un homme excessif, qui se moque des contingences, laisse libre cours à ses passions, se livre avec volupté à l’insolence, à la générosité et au mépris.

Mais chez Kean, l’homme et le comédien se confondent souvent. Dans quelle mesure Roméo, Hamlet et Othello ne dévorent-ils pas sa personnalité ? Un soir, submergé par ses passions amoureuses, il explose en pleine représentation. À la face du public et du prince de Galles, il va mettre son cœur à nu.

Appel enflammé à toutes les résistances, hymne effréné à la liberté, la pièce mêle l’imagination fiévreuse d’Alexandre Dumas à l’insolente modernité de Jean-Paul Sartre.

https://www.ville-saint-avertin.fr/ACTIVITES-LOISIRS/Culture/Nouvel-Atrium

Saint-Avertin

