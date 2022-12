Spectacle : Kazu et les hommes volants Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Spectacle : Kazu et les hommes volants Orthez, 4 mars 2023

12 EUR Par la Compagnie Singe Diesel.

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la mélancolie.

Marionnettes, musiques et dessins en live se télescopent pour donner un spectacle iconoclaste, d’où se dégage une poésie émouvante et philosophique. Par la Compagnie Singe Diesel.

