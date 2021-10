Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Spectacle Kamishibaï Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Spectacle Kamishibaï Sainte-Sigolène, 23 octobre 2021, Sainte-Sigolène. Spectacle Kamishibaï 2021-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-23 Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Un spectacle pour partager des contes illustrés comme souvent proposés au Japon.

A partir de 8 ans. +33 4 71 66 13 07 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

