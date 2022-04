SPECTACLE KAMISHIBAI POUR ENFANTS

SPECTACLE KAMISHIBAI POUR ENFANTS, 30 avril 2022, . SPECTACLE KAMISHIBAI POUR ENFANTS

2022-04-30 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-30 11:30:00 11:30:00 Samedi, c’est jour des “Petits contes pour Petits bouchons”, un spectacle Kamishibai au centre socioculturel, rue des Berrichons et des Nivernais. Payant à partir de 3 ans. Renseignements par téléphone ou mail. referentefamilles@sarrebourg.eu +33 7 80 00 37 78 dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville