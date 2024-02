Spectacle Kamishibaï, les contes buissonniers Maison de la Terre Lantic, jeudi 7 mars 2024.

Spectacle pour petits (dès 5 ans) et grands par la Compagnie Lily Berte.

Drôle et poétique, les Contes Buissonniers sont racontés par Lily, personnage burlesque, qui partage ses histoires de nature sauvage, de liberté, d’amour, de pouvoir, de magie, à travers son théâtre d’images en papier… Un instant simple et merveilleux qui ouvre le cœur et embellit l’horizon. .

Début : 2024-03-07 15:00:00

fin : 2024-03-07 16:00:00

Maison de la Terre Lieu-dit La Fontaine de Trémargat

Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne action.creation@yahoo.fr

