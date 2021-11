Vaugneray Médiathèque Paul Drevon Rhône, Vaugneray Spectacle kamishibaï “Amour à mort” Médiathèque Paul Drevon Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Médiathèque Paul Drevon, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Soirée spectacle “Amour à mort : un roman photo polar à l’eau de rose”** . _Réalisé et joué par la compagnie Coco L’Ipomée._ Au petit matin, Anita Griffe, détective de renom au flair implacable, est convoquée de toute urgence dans la belle demeure du Chientelain de la Boutasse d’Enieu. Il gît dans son lit, empoisonné par un loukoum à la rose. Que s’est-il passé en cette funeste nuit ? Suicide, meurtre ou accident domestique ? Anita devra écouter de son oreille féline tous les membres de la maison et démêler le vrai du faux. “Amour à mort : un roman photo polar à l’eau de rose” Médiathèque Paul Drevon 5 place du Marché 69670 Vaugneray Vaugneray Vaugneray Rhône

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

