du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gratot Rémunération des artistes au chapeau, départ à 14h, 15h et 16h (durée 1h)

Scènes théâtrales tirées de compte-rendus d’audiences devant le juge paix au XIXe siècle et remises au goût normand par Richard Vitte. Scènes jouées en déambulation dans l’enceinte du château. Château de Gratot 80 rue d’Argouges, 50200 Gratot Gratot Manche

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

