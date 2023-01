Spectacle « Juliette, Victor Hugo mon fol amour » Rives-en-Seine, 11 février 2023, Rives-en-Seine Rives-en-Seine.

Spectacle « Juliette, Victor Hugo mon fol amour »

Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime Quai Victor Hugo Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo

2023-02-11 15:30:00 15:30:00 – 2023-02-11 16:30:00 16:30:00

Venez profiter du spectacle « Juliette, Victor Hugo mon fol amour », une adaptation du roman Juliette par son auteur, Patrick Tudoret.

La pièce :

Juliette Drouet, folle passion de Victor Hugo pendant plus de cinquante ans, durant lesquels elle lui écrivit plus de 22 000 lettres. Elle a soixante-sept ans au début de la pièce mais va subir mille métamorphoses qui lui rendront sa jeunesse bouillonnante et le temps «béni» de sa vie d’actrice où elle fit tourner bien des têtes. C’est ici, dans cette chambre sans âme qu’elle va nous raconter son histoire, nous faire partager sa destinée, sa vie, ses blessures de femme, sa jeunesse encore très présente, dont le public sera le principal témoin. Une entrée dans l’intimité d’une femme de l’ombre libre.

Elle retrouvera ainsi certains costumes de scène et, en bonne comédienne, incarnera plusieurs personnages (Victor Hugo, dit « Toto », comme elle s’amusait à l’appeler dans l’intimité…, ses rivales, et… elle- même, sans concession, avec cet humour, plein de fantaisie, dont elle cautérisait ses plaies) sous le sceau de l’ironie et de l’impertinence.

Entre rires et larmes, c’est la vie de Juliette Drouet (et de Victor Hugo) qui s’effeuille devant nous, celle d’une femme libre, assumant ses choix, passionnée, généreuse.

C’est le récit de cette vie tumultueuse, amoureuse, aventureuse, qui aura accompagné l’un des plus grands auteurs de la littérature française, et même universelle, nous permettant d’entrer dans son intimité, que nous proposons.

Dans le rôle de Juliette : Marie Lussignol

Mise en scène: Patrick Tudoret et Marie Lussignol

+33 2 35 15 69 11

Quai Victor Hugo Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo Rives-en-Seine

