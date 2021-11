Saint-Médard-d'Eyrans Salle des fêtes de Saint-Médard-d'Eyrans Gironde, Saint-Médard-d'Eyrans Spectacle “Juliette” par Julie Brunie Tajan Salle des fêtes de Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

A partir de la simple question du choix de sa tenue, c’est toute la problématique de son rapport à l’image, à l’identité, à la séduction, qu’elle va développer involontairement. Elle nous plonge dans un premier fantasme, s’engouffre dans une projection d’elle-même, fouille un souvenir, nous ramène à un autre fantasme, pour in fine se confronter à la situation originelle: celle où son amour-propre a construit ses fondations… Juliette se prépare pour son premier Seule en scène… Salle des fêtes de Saint-Médard-d’Eyrans Avenue du Cordon d’Or 33650 Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

